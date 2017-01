La Journée de la neige reportée à Sakhaline suite à… des chutes de neige

Les autorités de la ville russe de Ioujno-Sakhalinsk, sur l'île de Sakhaline, ont reporté d'une semaine la célébration de la 6e Journée mondiale de la neige en raison de tempêtes de neige dans la région qui ont également entraîné l'annulation de nombreux vols à l'aéroport local.

​« Attention ! La Journée mondiale de la neige prévue pour le 15 janvier a été reportée compte tenu de la mauvaise météo ! », a annoncé dimanche le ministère des Sports et de la Politique des jeunes de la région de Sakhaline.

​Le programme de la fête prévoit des compétitions sportives, des matches de hockey sur glace et des descentes en luge pour les petits à la station alpine Gorny Vozdoukh (Air de montagne) de Ioujno-Sakhalinsk.

На Сахалин идёт мощный циклон



Переданно экстренное предупреждение https://t.co/wEYHZHRACP pic.twitter.com/MvvtXh3fWa — Vostok.Today (@Vostok_Today) 10 janvier 2017

La station est fermée ce dimanche 15 janvier en raison de rafales de vent de 18 m/s (64,8 km/h).

​La station alpine Gorny Vozdoukh de Ioujno-Sakhalinsk

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »