La Russie teste avec succès un missile balistique Topol-M

« Le 16 janvier 2017, les Forces des fusées stratégiques et des Forces aérospatiales ont lancé un missile balistique intercontinental ensilé Topol-M. Le missile a détruit la cible conventionnelle sur le polygone situé dans le Kamchatka », a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué, précisant que le missile avait été lancé depuis le cosmodrome de Plessetsk.

Le 10 janvier, le ministère de la Défense a annoncé qu'au cours de cette année, les Forces des fusées stratégiques russes effectueraient plus d'une dizaine de tests de ce genre.

« En 2017, il est prévu de réaliser plus de dix lancements de missiles balistiques intercontinentaux visant à tester en vol des modèles d'armes de futur », a indiqué le ministère.

Les Forces des fusées stratégiques russes (RVSN) effectuent, en général, leurs tirs à partir de deux endroits: soit à partir de Plesetsk en direction de l'aire de Kourau Kamtchatka, soit à partir de Kapoustin Yar sur l'aire de Sary-Chagan. Le choix dépend de la tâche que doivent accomplir les constructeurs et les militaires. S'il faut contrôler l'efficacité de toute la charge, elle est testée en Extrême-Orient. Mais quand il s'agit d'approuver une nouvelle munition, l'aire d'Astrakhan convient mieux.

