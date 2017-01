Un drone Airbus découvert dans la mer Noire en Russie

Un drone Airbus Direct Targets a été découvert dimanche 15 janvier près de la ville russe d'Anapa dans le sud de la Russie.

В России, недалеко от Анапы, со дня подняли беспилотник Airbus Direct Targets. Неизвестно как он туда попал и чей он! pic.twitter.com/Qkq2Chcguj — 062_Regiоn (@062_Region) 17 января 2017 г.

Les photos de l'appareil ont immédiatement été publiées sur les réseaux sociaux. Sa taille est assez impressionnante: l'appareil mesure environ deux mètres de long. Marqué de l'inscription « A06 », il s'agit d'un drone à reaction, portant le numéro 646.

Под Анапой выловили иностранный беспилотник pic.twitter.com/3eO4zcezp4 — Гельмут Вахров (@Helmut_DJ) 18 января 2017 г.

Le fuselage du drone ne montre pas de sérieux dommages mécaniques, excepté quelques traces d'un court séjour dans l'eau de mer. Les experts essaient actuellement de déterminer les circonstances de la chute du drone ainsi que son origine.

