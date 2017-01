Le budget «exorbitant» de RT sera-t-il le «dernier mensonge de l’administration Obama»?

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy La chaîne RT sera diffusée à l’Onu

La rédactrice en chef de la chaîne de télévision RT Margarita Simonian a commenté la déclaration de l'ambassadrice américaine auprès de l'Onu Samantha Power sur le budget de la chaîne en exprimant l’espoir que cette déclaration serait « le dernier mensonge de l’administration de Barack Obama » sur la chaîne RT.

Auparavant, Mme Power a déclaré que « selon les données d’un rapport du parlement britannique, le gouvernement russe dépensait « entre 600 million et 1 milliard de dollars par an pour des instruments de propagande comme RT ».

En réalité, le budget de RT pour 2017 s’élève à 18,7 milliards de roubles (soit environ 300 millions de dollars).

« Le BBG (Broadcasting Board of Governors, agence indépendante du gouvernement des États-Unis) dépense des sommes plusieurs fois supérieur à celles de RT pour sa diffusion au-delà des frontières des États-Unis, mais cela ne leur suffit toujours pas. J’espère sincèrement qu’il s’agit du dernier mensonge de l’administration d’Obama sur notre chaîne. Non, Samantha, ces chiffres sont dépassés. Un milliard, ce n’est que pour mon salaire », a plaisanté Mme Simonian dans une interview à RIA Novosti.

Le BBG a demandé au gouvernement 777 millions de dollars pour 2017. En 2014, 22,6 millions de dollars supplémentaires ont été débloqués pour la diffusion dans la langue russe.

Le financement du diffuseur BBC World Service, qui a obtenu 279 millions de livres en 2016, a été augmenté jusqu’à 330 millions de dollars dans le cadre de la Stratégie de sécurité nationale du Royaume-Uni.

En 2016, le budget de la radio Deutsche Welle a été augmenté de 2 %, soit jusqu’à 294 millions de d’euros. En évoquant la création du service anglophone de la radio, le président de la Deutsche Welle Peter Limbourg a déclaré qu’elle était censée « défier la propagande russe ».

