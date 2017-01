Baignades glaciales à Moscou pour fêter la Théophanie

Un bain de la Théophanie est organisé dans un parc de Moscou, pour faire partager et perpétrer cette tradition orthodoxe ancestrale. Revivez-en quelques moments dans cette vidéo en direct:

Russie: baignades glaciales pour fêter la Théophanie Environ 4 000 espaces ont été aménagés en Russie pour les baignades à l’occasion de la Théophanie, qui ont lieu tous les ans dans la nuit du 18 au 19 janvier. La Théophanie est la fête chrétienne la plus ancienne. En Russie, elle est traditionnellement célébrée par des baignades dans des trous percés dans la glace. https://fr.sputniknews.com/ Опубликовано Sputnik France 18 января 2017 г.

Avec Pâques, la Théophanie est la fête chrétienne la plus ancienne. En Russie, elle est traditionnellement célébrée par des baignades dans des trous percés dans la glace. Cette fête commémore le baptême de Jésus Christ dans les eaux du Jourdain.

En 2016, plus de 2 millions de Russes se sont baignés lors de la Théophanie selon les autorités russes. Les baignades ont lieu aussi bien dans des grandes villes que dans des villages un peu partout dans le pays: en Sibérie, dans l'Oural, dans la partie européenne du pays. Dans l'Extrême-Orient russe, on se baigne même dans l'océan Pacifique, où la température est au-dessous de zéro mais dont les eaux ne gèlent pas à cause du sel qu'elles contiennent. En Iakoutie, même un froid de —40 degrés n'effraie pas ceux qui veulent se baigner la nuit de la Théophanie. Des tentes sont toujours installées sur les lieux de baignade afin de se changer et de se réchauffer en buvant un bon thé bien chaud.

Cette année plus de 40 000 mille policiers et secouristes seront déployés pour assurer la sécurité et l'ordre lors des baignades.

