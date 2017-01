La conjoncture internationale n’a pas d’impact sur l’envie de danser de Zakharova

Maria Zakharova a déclaré ce mercredi que la situation internationale n’avait aucun impact sur son envie de danser.

Lors d’un point presse au ministère russe des Affaires étrangères, une journaliste a rappelé qu’en mai dernier la haute diplomate avait interprété Kalinka et lui a demandé quelle danse elle interprèterait cette année dans le contexte de la politique internationale actuelle.

« Je danse indépendamment de la situation internationale », a déclaré Mme Zakharova, avant de passer la parole à un autre journaliste.

Rappelons que la danse de Mme Zakharova avait fait fureur sur la Toile. Un mois plus tard, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait déclaré que la danse interprétée par Maria Zakharova lui avait beaucoup plu.

