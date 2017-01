Moscow-City se paie l’ascenseur le plus haut d’Europe

© Sputnik. Alexei Filippov La patinoire la plus haut perchée d’Europe ouvre ses portes à Moscou

Le plus haut ascenseur d'Europe vient d'être inauguré au cœur de Moscow-City, le fameux quartier d'affaires de la capitale russe. Située dans le gratte-ciel Fédératsia, la cabine monte quotidiennement près d'une centaine d'étages: du —2 au 95e.

L'appareil est capable d'atteindre une hauteur de 355 mètres, son trajet complet, en comptant les étages souterrains, étant de 365 mètres. La vitesse de la cabine n'est pas moins impressionnante: avec 8 mètres par seconde, l'ascenseur est capable d'atteindre le sommet en moins d'une minute.

Ce nouveau record donne également l'occasion de se rappeler une autre fierté de Moscow-City: la plus haute patinoire d'Europe, ouverte sur le toit de l'un des gratte-ciel du centre d'affaires. Elle est située à une hauteur de 354 mètres, au niveau du 85e étage. Âmes sensibles s'abstenir!

