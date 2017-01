Missiles chinois: aucune menace, selon le Kremlin

Le porte-parole du président russe Dmitri Peskov a déclaré que Moscou ne voyait aucune menace dans le développement des forces armées de la Chine.

Mardi, le Global Times chinois a annoncé la mise en ligne sur le Web de photos d'un missile balistique intercontinental Dongfeng-41 (DF-41) développé par la Chine. D'après les données préliminaires, des DF-41 auraient été déployés dans la province du Heilongjiang (nord-est de la Chine), limitrophe de la Russie.

Le DF-41 est un missile balistique intercontinental à combustible solide d'une portée de plus de 10 000 km pouvant délivrer jusqu'à 10 ogives sur des cibles différentes.

« La Chine est notre alliée, plus encore, elle est notre alliée stratégique. C'est notre partenaire sur le plan politique et économico-commercial. Nous tenons à nos relations. Il va de soi, si tant est que cette information soit vraie, que nous ne considérons pas comme une menace pour notre pays toute action de la Chine liée au développement de ses forces armées », a dit Dmitri Peskov.

Il a été annoncé aujourd'hui que l'armée chinoise comptait déployer trois brigades de missiles Dongfeng-41 d'une portée de 14 000 km, dont la première aurait été déjà installée dans la ville de Xinyang, dans la province centrale du Henan. Deux autres brigades auraient été déployées dans la province du Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, à la frontière russe, et dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang.

