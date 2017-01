Un jeune tigre blessé par des braconniers opéré au Primorié

Un jeune tigre gravement blessé a été retrouvé à la mi-janvier dans le district Pojarski du Primorié, une région située au sud de l'Extrême-Orient russe et donnant sur la mer du Japon. Il a été transporté par des pompiers au Centre de réhabilitation et de réintroduction des tigres et d'autres animaux rares dans le village d'Alekseevka. Des vétérinaires ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour lui sauver la vie. La police a lancé une enquête afin de retrouver les braconniers. Des écologistes sont prêts à payer quelque 150 000 roubles (environ 2 400 euros) aux personnes qui pourraient donner des informations sur les circonstances de cet incident qui aurait pu coûter la vie à ce pauvre félin.

© Sputnik. Vitaly Ankov En Inde, des drones militaires protègent un tigre féroce menacé de lynchage

Selon les vétérinaires qui ont examiné le tigre, il aurait des blessures au crâne et aux yeux.

Les médecins ont enlevé les matières purulentes, ont nettoyé la blessure et l'ont recousue. En outre, ils ont fait passer une radio au tigre afin d'exclure toute possibilité de pneumonie et lui ont fait les prises de sang nécessaires.

© Sputnik. Vitaly Ankov Sa majesté le tigre! 11

Les vétérinaires considèrent son état actuel comme stable et il est hors de danger. S'il est encore trop tôt pour faire des pronostics, il y a quand même bon espoir que le traitement fasse bientôt son effet. Le jeune tigre pourra alors reprendre sa vie normale.

