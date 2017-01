"Le triumvirat pacificateur en Syrie pourrait être élargi"

© AP Photo/ Sergei Grits Russie, Turquie et Iran contrôleront le respect de la trêve en Syrie

Le principal résultat du sommet d’Astana est l'accord des parties en conflit et des pacificateurs pour officialiser le cessez-le-feu, a déclaré à Sputnik Vladimir Sajine, expert-orientaliste russe, commentant les perspectives du règlement syrien.

Selon lui, il est important que les négociations, qui se sont déroulées dans la capitale kazakhe, aient engagé des militaires représentant toutes les parties intéressées qui gardent le contrôle des territoires syriens. Les militaires sont les seuls à pouvoir assurer les conditions de paix afin que les politiques puissent travailler normalement.

L’accord, comme on l’a annoncé auparavant, ne sera pas appliqué aux zones contrôlées par les groupes terroristes, comme Daech et le Front al-Nosra, et d’autres organisations qui ne s’y sont pas joints.

« Un autre succès important des négociations d’Astana est le fait que la Turquie a changé de position sur certains aspects du problème syrien, ce qui a donné lieu à la création d’un triumvirat pacificateur : Russie, Turquie et Iran. Il est fort probable que ce groupe constitue le noyau d’une alliance plus importante qui assurera la paix en Syrie ».

Moscou, Ankara et Téhéran sont convenus de créer un mécanisme tripartite permettant de surveiller le cessez-le-feu.

« On espère que ce cessez-le-feu qui préserve la vie de centaines, voire de milliers de Syriens se poursuivra », a ajouté M. Sajine.

Les négociations à Astana ne peuvent pas être considérées comme une grande avancée. Mais elles peuvent servir de base pour un dialogue fructueux à Genève, le 8 février, ainsi que pour d’autres rencontres, longues et difficiles, a indiqué l’expert.

On peut également constater que le sommet d’Astana a permis à toutes les parties en conflit de préciser leurs positions, a conclu M. Sajine.

