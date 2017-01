Poutine chante avec un étudiant la «chanson des cosmonautes»

Lors de la visite du président russe à l’Université d’État de Moscou, à l’occasion de la fête de la Sainte-Tatiana célébrée en Russie le 25 janvier comme la Journée des étudiants, ses hôtes ont décidé de chanter la chanson « Quatorze minutes avant la mise en orbite ». Quand l’étudiant interprétant la chanson accompagné d'une guitare a oublié une strophe, Vladimir Poutine est venu à son secours. Quelques strophes plus tard, le président a décidé de continuer à chanter, visiblement pour détendre l’atmosphère et tirer d'embarras le pauvre étudiant.

La chanson « Quatorze minutes avant la mise en orbite » était très à la mode dans les années 60 et est devenue l’hymne informel des cosmonautes.

Les étudiants ont également offert au président russe une ceinture noire de judo et l’ont invité à animer des ateliers d'arts martiaux orientaux.

« Merci pour le cadeau. Si tout se passe bien, je vais un jour venir en compagnie de mes amis, notamment avec les fondateurs de ce sport formidable. Nous entretenons de bonnes relation avec des judokas japonais », a confié Vladimir Poutine.

La tradition consistant à fêter les étudiants le Jour de la Sainte Tatiana a plus de deux siècles, mais ce n'est qu'en 2005 qu'elle a été officialisée.

A cette occasion, des milliers de jeunes gens se réunissent près de leurs universités et sur la place Rouge pour prendre part à différents concours, assister à un concert donné en leur honneur et boire de la medovoukha, une boisson légèrement alcoolisée à base d'eau, de miel et de ferments.

Initialement, cette date n'était célébrée que dans la capitale russe pour commémorer la fondation de l'Université d’État de Moscou: Ivan Chouvalov, un favori de l'impératrice Élisabeth, avait sollicité de la souveraine la permission de fonder une université à Moscou. C'est le 25 janvier 1755, jour de la Sainte Tatiana, que sa requête a été satisfaite.