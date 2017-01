La Garde nationale russe essuie une 2e cyberattaque en deux jours

Le site officiel du Service fédéral des troupes de la Garde nationale est devenu pour la deuxième fois la cible d'une attaque informatique DDos. Une attaque de type DDoS, généralement lancée pour empêcher l'utilisation d'un service internet, consiste à bombarder le serveur cible de requêtes, de sorte que celui-ci soit submergé par ces dernières.

« Les experts de la Garde nationale font face à la deuxième vague d'attaques massives de type DDoS. Le pic des requêtes, 160 000 simultanément, a été dépassé. Toutes les adresses IP uniques depuis lesquelles l'attaque a été menée, ont été identifiées. À l'heure actuelle, elles sont bloquées », informe un communiqué du service.

Le site est actuellement accessible aux internautes. Des mesures visant à prévenir et neutraliser d'autres menaces possibles ont été prises.

Plus tôt dans la journée, la Garde nationale a annoncé que son site officiel avait été piraté le 25 janvier. Les informaticiens ont notamment identifié et bloqué 450 adresses IP uniques à partir desquelles l'attaque a été perpétrée. Plus tard, le nombre des adresses IP uniques attaquant le site s'élevait à 7 800.

Les attaques par déni de service (Distributed Denial of Service ou DDoS) sont aujourd'hui fréquentes, notamment du fait de la relative simplicité de leur mise en exécution et de leur efficacité contre une cible non préparée. Une attaque DDoS vise à envoyer une multitude de requêtes à un serveur afin de provoquer un déni de service, c'est à dire un arrêt total du service attaqué.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »