Poutine: il faut renforcer le potentiel militaire de l'armée russe

Il importe de renforcer le potentiel militaire des Forces armées russes et du secteur de la défense en général, accélérer le déploiement des unités, a affirmé jeudi le chef d'État russe.

« Parallèlement aux forces aériennes et navales, l'importance des forces terrestres dans le cadre de possibles conflits armés est bien sûr très haute. Notre tâche est alors de leur accorder les meilleurs armements, de les doter d'équipement moderne, de renforcer considérablement leur potentiel militaire », a estimé Vladimir Poutine lors d'une réunion de la commission militaro-industrielle russe.

Alors que l'une des caractéristiques clés de l'Armée de terre est sa mobilité lors des déploiements sur de longues distances et dans des délais très courts, aujourd'hui le but est d'assurer la promptitude de ces actions.

© Sputnik. Sergei Guneev Défense: la Russie va muscler son flanc sud

En cela, les armements que reçoivent les troupes doivent être fiables et de qualité, et livrées à un rythme régulier. Le président a d'ailleurs pointé l'importance pour l'armée des systèmes robotiques de production russe.

L'objectif qui se pose toujours crûment « c'est la fourniture aux forces permanentes de moyens de communication modernes », a-t-il souligné. « Il y a du progrès mais en pratique il reste encore des problèmes à résoudre en la matière ».

Actuellement, la Russie élabore un nouveau programme national d'armement pour une période allant jusqu'à 2025. Ainsi, le programme prévoit que jusqu'à 2020, le niveau d'équipement de l'armée et de la flotte atteigne 70 % au minimum.

