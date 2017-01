La meilleure auberge de jeunesse du monde est russe

L'auberge de jeunesse de Saint-Pétersbourg Soul Kitchen a été à nouveau reconnue comme la meilleure du monde et s'est vue décerner un « Hoscar », a annoncé jeudi son fondateur Sergueï Sorokine.

Elle a été désignée comme la meilleure auberge de jeunesse dans le monde, en Europe et en Russie. En outre, les experts ont reconnu que Soul Kitchen l'avait aussi emporté dans les catégories « Meilleures installations » et « Meilleur personnel. »

Le prix Hoscar est décerné pour la 15e année consécutive par le site des réservations Hostelworld. Les gagnants sont choisis sur la base des commentaires des clients affichés sur Internet. Cette année, les experts du site ont analysé près d'un million de commentaires de touristes.

