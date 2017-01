Lavrov évoque le projet de la Constitution syrienne

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a abordé le sujet du projet de Constitution syrienne, proposé par la Russie, lors de la rencontre avec l'opposition syrienne qui a eu lieu ce vendredi à Moscou:

« Beaucoup de rumeurs circulent autour du projet de Constitution présenté lors des pourparlers d'Astana », selon le ministre. Il a également souligné que « le projet est une tentative de rassembler et de trouver des points communs des approches présentées par le gouvernement et l'opposition au cours des dernières années. »

« Dans ce cas, il s'agit d'une proposition transmise à l'examen des parties syriennes, sans aucune tentative d'imposer quoi que ce soit. »

Le chef de la diplomatie russe est persuadé qu'afin d'entamer « un travail concret » il fallait présenter aux Syriens « des propositions concrètes ».

En outre, il appelle à ne pas comparer le projet de Constitution syrienne proposé par la Russie avec la constitution rédigée par États-Unis pour l'Irak.

« Quelqu'un de l'opposition a dit récemment que la Constitution devrait être écrire par le peuple syrien lui-même et a comparé le projet en question avec la constitution imposée à l'Irak par Paul Brennan, le représentant des États-Unis, qui était en fait le gouverneur général dans ce pays occupé », a-t-il ajouté.

Sergueï Lavrov estime que « c'est une position erronée, car en Irak, il est question d'envahisseurs qui ont écrit une Constitution imposée au peuple irakien comme un texte sans possibilité de compromis. »

© REUTERS/ Omar Sanadiki Le texte du projet de constitution syrienne proposé par la Russie révélé

Auparavant, Alexandre Lavrentiev, le chef de la délégation russe aux négociations d'Astana, a déclaré avoir remis le projet de la nouvelle constitution du pays aux représentants de l'opposition armée syrienne. La délégation de l'opposition syrienne au sommet d'Astana a pour sa part confirmé sa volonté de travailler sur la nouvelle constitution.

Des négociations multilatérales consacrées à la situation en Syrie se sont déroulées du 23 au 24 janvier à Astana, au Kazakhstan. Ayant pour objectif principal de trouver un terrain d'entente sur l'après-conflit en Syrie en totale coordination avec les efforts des Nations Unies, elles ont accueilli notamment 27 des 31 groupes de l'opposition syrienne ayant convenu de former une délégation unique qui a représenté leurs intérêts lors de la rencontre.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».