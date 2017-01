Moscou compte sur une alliance à long terme avec la Turquie et l’Iran

La Russie espère que sa coopération avec la Turquie et l’Iran dans le règlement syrien sera constructive et à long terme, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangère Maria Zakharova.

« Nous comptons sur une coopération constructive et, bien sûr, à long terme, car nous comprenons clairement que le règlement syrien est un long processus qui nécessite des efforts conjoints de tous les pays qui y participent. De ce fait, je considère ce mot "constructif" comme le plus approprié ici », a indiqué la porte-parole lors de son point de presse hebdomadaire.

Dans le même temps, selon elle, la Russie est prête à un instaurer un dialogue de fond avec la nouvelle administration américaine. « Pour ce qui est de notre stratégie d’interaction avec la nouvelle administration du président américain Donald Trump, nous sommes prêts à instaurer un dialogue de fond », a-t-elle souligné.

Lors d’un point de presse précédent, le 12 janvier, Mme Zakharova avait déclaré qu'après l'établissement du régime de cessez-le-feu fin 2016, et notamment grâce à la coopération entre Moscou et Ankara, la situation en Syrie connaissait des signes d'amélioration. Selon elle, le nombre de violations du cessez-le-feu dans la République arabe a « tendance à se réduire ».

