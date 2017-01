Le chef des Tatars de Crimée invite les députés ukrainiens à visiter la péninsule

Seytoumer Nimetoullaev, le chef de l'organisation des Tatars de Crimée l'Unité de Crimée et du Conseil public du peuple tatar de Crimée, a proposé aux députés du peuple ukrainien de se rendre dans la région afin qu'ils constatent de leurs propres yeux les progrès atteints dans le développement de la péninsule.

« Ils devraient aller en Crimée pour voir de leurs propres yeux comment vivent les Criméens. Je suis prêt à montrer moi-même les changements positifs dans la péninsule au cours des dernières années. Montrer la construction d'une mosquée, le pont du détroit de Kertch, le nouvel aéroport… », a-t-il dit à Sputnik.

M. Nimetoullaev a également souligné que de nombreux problèmes d'une importance vitale ont été résolus immédiatement après l'attachement du territoire à la Russie.

Seytoumer Nimetoullaev est persuadé que si les députés du peuple de l'Ukraine visitent la Crimée, ils changeront d'avis quant à « l'agression russe » et anéantiront les mythes qui sont véhiculés à propos de la péninsule russe.

Rattachée à l'Ukraine par Nikita Khrouchtchev en 1954, la Crimée a regagné la Fédération de Russie suite à un referendum organisé au printemps 2014. Plus de 95 % des habitants de la péninsule ont voté pour ce rattachement qui n'a jamais été reconnu par Kiev. Moscou a à maintes reprises réitéré que le référendum s'était déroulé conformément aux normes démocratiques et au droit international.

