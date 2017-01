L’Amiral Kouznetsov rentrera à la base le 8 ou le 9 février

Le groupe aéronaval rentrera à Severomorsk le 8 ou le 9 février, a communiqué vendredi à Sputnik une source dans le ministère russe de la Défense.

« Le groupe aéronaval de la Flotte du Nord conduit par l'Amiral Kouznetsov rentre les 8 et 9 février. Le 8 février nous attendons le porte-avions et le 9 février son escorte entrera dans la baie de Kola », a précisé la source.

La même source a noté que le 8 février, les avions et hélicoptères embarqués par l'Amiral Kouznetsov regagneraient leur aérodrome de Sévéromorsk-3.

Le 24 janvier, le groupe aéronaval russe, sur sa voie de retour à Severomorsk, est entré dans La Manche. Outre le porte-avions, il comprend le croiseur porteur de missile Pierre le Grand, le navire de débarquement Alexandre Chabaline et des navires de soutien.

© Photo. Ministry of Defence (United Kingdom) La Défense russe révèle la véritable raison de l’escorte UK de l’Amiral Kouznetsov

Les navires de lutte anti-sous-marine Severomorsk et Vice-amiral Koulakov arrivés au large de la Syrie au sein du groupe à l'automne 2016, continuent d'accomplir leur mission.

Le groupe est parti de Severomorsk en direction des côtes syriennes le 15 octobre dernier. Le 15 novembre, on annonçait que des avions embarqués par l'Amiral Kouznetsov avaient accompli la première mission de combat de toute l'histoire de la flotte russe.

