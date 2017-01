La Lituanie veut «récupérer» Kaliningrad: Moscou ironise

Le parlementaire lituanien Linas Balsys a déclaré que l'Union Européenne avait besoin de résoudre la question du «rapatriement» de Kaliningrad en Europe.

D'après le député lituanien, la Russie a perdu son droit de posséder la région de Kaliningrad après la soi-disant « annexion » de la Crimée et le statut de la nationalité des terres de l'ancienne Prusse-Orientale nécessite des discussions au niveau international. Ainsi, selon le parlementaire, c'est à la Lituanie et à l'Union Européenne de « rapatrier » Kaliningrad :

« Il a été dit : on l'attribue à l'administration de l'URSS jusqu'à ce que l'accord de paix final soit signé en Europe », a déclaré Linas Balsys, cité par le portail Baltnews.lt.

Le ministère russe des Affaires étrangères n'a pas tardé à réagir à cette « proposition » qui n'en est pas vraiment une, et a publié sur son compte Instagram une photo du président Vladimir Poutine et du ministre russe des Affaires étrangères Sergeï Lavrov accompagné d'une réaction hypothétique:

C'est vrai qu'il est difficile de réagir autrement à ce genre de propos…

Le transfert de la ville de Kaliningrad (avant 1946, Köningsberg) et de certains autres territoires de la Prusse-Orientale sous la juridiction de l'URSS a été approuvé par les alliés au cours de la Conférence de Potsdam. Le statut définitif de la région a été établi par la loi sur la liquidation de l'État de Prusse le 25 février 1947.

La Crimée a été rattachée à la Russie après le coup d'État perpétré en Ukraine en février 2014, et suite à un référendum organisé dans cette république. Le rattachement n'a jamais été reconnu par l'Europe et les États-Unis.

