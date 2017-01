Moscou: «Hors de question de considérer la crise ukrainienne comme périmée»

Host photo agency Désinformation sur la Syrie: Peskov remet les pendules à l'heure

L'administration du nouveau président américain convient qu'il est indispensable de s'attaquer énergiquement au règlement de la crise ukrainienne, a déclaré le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, suite à l'entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump.

« Nos collègues américains sont également d'avis qu'il est hors de question de laisser la crise ukrainienne se transformer en une crise périmée et qu'il faut redoubler les efforts pour y remédier. Notre position à cet égard n'a par ailleurs pas changé », a-t-il fait remarquer.

Le porte-parole a en outre souligné que cette position était « conséquente » et « fondée sur le fait que les accords de Minsk ne proposaient pas de solutions alternatives ».

Pour les accomplir, poursuit-il, « nous devons jouir de l'assistance de Kiev sans double ni triple interprétation de ces accords de sa part ».

Rappelons que le gouvernement américain considère le premier entretien téléphonique entre les présidents Trump et Poutine comme un « pas important » dans les relations bilatérales entre les deux pays.

Les deux présidents se sont notamment mis d'accord sur le lancement de consultations en vue de fixer une date et un lieu pour leur rencontre bilatérale. Ils ont également décidé d'organiser des rencontres régulières.

Vladimir Poutine et Donald Trump se sont prononcés pour la coordination des efforts de Moscou et de Washington visant à détruire le groupe terroriste État islamique (Daech) et les autres terroristes en Syrie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »