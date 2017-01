Margarita Simonian se rendra au Royaume-Uni afin de transmettre la position de la Russie

Auparavant, Margarita Simonian, ainsi que la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova avaient été invitées à prendre part à une rencontre au parlement britannique organisée par des députés du Parti conservateur. L'évènement devait se tenir dimanche, mais il a par la suite été reporté.

« Faire passer nos inquiétudes communes l'un à l'autre, nos malheurs, nos aspirations, nos espérances et mieux se comprendre, c'était ça, le but. Nous viendrons, raconterons et aiderons nos pays à mieux se comprendre », a indiqué Mme Simonian sur la chaîne de télévision Rossiya 24.

Selon elle, le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson « ne le voit pas comme ça » :

« Probablement, Boris Johnson pense que nous amènerons du poison », a-t-elle rajouté avec son ironie qui lui est singulière.

C'est le député du parlement britannique du Parti conservateur Daniel Kawczynski, connu pour ces appels à refuser la politique de diabolisation de la Russie, qui s'est proposé d'organiser cet évènement au Terrace Pavilion (lieu de réunion du parlement britannique).

