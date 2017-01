Le brise-glace nucléaire le plus puissant du monde sera construit en Russie

Les travaux de conception du plus gros et du plus puissant brise-glace nucléaire du monde, baptisé Lider (Leader en russe), ont commencé en Russie, a annoncé Oleg Timofeïev, directeur adjoint du Centre scientifique d'Etat Krylov.

Selon lui, il s'agit d'un navire d'une puissance de plus de 110-120 MW, capable de passer à travers une couche de plus de quatre mètres de glace et de conduire des convois de gros pétroliers au tirant d'eau supérieur à 30 000 tonnes qui empruntent le passage du Nord-Ouest pour relier l'Atlantique et le Pacifique en passant par l'Arctique — un passage qui réduit le trajet entre l'Asie et l'Europe de plusieurs jours comparé au traditionnel passage par le canal de Suez.

« Passer à travers une couche de glace de quatre mètres n'est pas la mission principale du navire. Les glaces de cette épaisseur n'existent que près du pôle et sont rares sur les voies maritimes. Le gros du travail du navire consistera à passer à travers les glaces de 1,5 à 2 mètres d'épaisseur et à laisser derrière lui un passage de 50 mètres de largeur », a expliqué le responsable.

Le navire attendu pour 2023 devrait coûter entre 0,7 et 1,2 milliard d'euros.

