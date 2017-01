Des terroristes qui comptaient frapper pendant les fêtes de Noël arrêtés à Moscou

Capture d'écran Un attentat de Daech déjoué à Moscou

Les services spéciaux russes ont interpellé tous les participants d'une cellule terroriste qui préparait des attaques à Moscou pendant les fêtes de fin d'année, a déclaré ce mardi le porte-parole du Comité national anti-terroriste (NAK), Andreï Prjezdomski.

Selon le Comité national antiterroriste, cette cellule avait été créée en Russie sous la direction du chef syrien de Daech Abou Zahar, grâce au recrutement par Internet.

D'après le plan des terroristes, un groupe de sept personnes devait perpétrer des attentats dans la capitale russe pendant des fêtes de Noël, mais les agents du Service fédéral russe de sécurité (FSB) ont déjoué leur plan.

« Actuellement, tous les membres de la cellule sont derrière les barreaux », a annoncé Andreï Prjezdomski.

Ce n'est pas le premier groupe djihadiste arrêté en Russie ces derniers temps. En 2016 la police et les forces de sécurité avaient déjoué 42 attentats, notamment à Moscou, Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg et Nijni-Novgorod. Les terroristes, pour la plupart des ressortissants des ex-républiques soviétiques, projetaient des attaques dans les transports et dans des zones densément peuplées, selon le Comité national anti-terroriste (NAK).

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »