Quand une tempête de neige noire recouvre une ville russe… c’est beau

À Norilsk, ville russe située dans la région de Krasnoïarsk, un avis de tempête court depuis cinq jours déjà : la commune subit un orage de neige noire, ainsi l'on peut à peine voir dans les rues. La vitesse des rafales de vent atteint 27 à 32 m/sec et jette littéralement les passants à terre.

#Норильск #метет Фото опубликовано Николаева Анастасия (@nikol4344) Янв 31 2017 в 7:36 PST

Selon les médias locaux, un fort cyclone a provoqué cette tempête de neige noire. Il bouge le long de la côte arctique. La vision dans la ville ne dépasse pas 200 mètres.

Ce qui est remarquable c'est que dehors il ne fait pas très froid : —11°C.

Les autorités municipales ont recommandé aux employeurs de permettre à leurs salariés à ne pas se rendre sur leurs lieux de travail. Pourtant, selon un grand nombre de commentaires dans les réseaux sociaux, nombreux sont ceux vont tout de même au boulot.

Go to home #walkers#норильск#norilsk#streets#streetphotography#streetphoto#nort#russia#россия#canon#canonru#everydayrussia#VSCO#vscorussia#vscorus#black#Russiaphoto#vscocamgram#vscorussiaclub#natgeorussia#best_photoinsta#norilskcity#nsk#urbanstreetdiving#natgeo #viewbug#gf_streets Видео опубликовано 🔳 Марина 🔳 (@marina_finger) Янв 31 2017 в 3:55 PST

La Toile russe est déjà submergée par les publications des habitants locaux dans lesquelles ils partagent des photos et des vidéos incroyables des conditions météorologiques.

Норильск 2017. Последний день января. Ну что там за окном? Пурга? Актировка для всех? Фото опубликовано Раздевилов Андрей (@andersontv69) Янв 30 2017 в 10:05 PST

Certaines publications rappellent vraiment des épisodes de films d'horreur sur les catastrophes anthropogènes.

Pourtant, il est difficile de contester qu'il y a quand même quelque chose qui ensorcèle…

Dans leurs commentaires, les habitants racontent comment ils supportent la tempête.

Страшно ехать обратно #пурга#норильск#жесть Фото опубликовано Евгений Истомин (@istomin_evgeny) Янв 31 2017 в 9:54 PST

По самое "не хочу" Было весело) #Пурга#Норильск Видео опубликовано Владислав Искам (@fanta_claus413) Янв 31 2017 в 10:36 PST

#Талнахская 30 #Вега #Норильск #Сорвало крышу Фото опубликовано Максим (@gryazevmn) Янв 30 2017 в 8:38 PST

