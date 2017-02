Die Welt: les grandes banques prédisent une bonne année pour la Russie

L’économie russe sort progressivement de la récession: les indices boursiers sont dans le vert tandis que les indicateurs macroéconomiques retrouvent les niveaux d’avant la crise, lit-on sous la plume de l’observateur de Die Welt Eduard Steiner.

Selon lui, la bourse russe a connu ces derniers mois une croissance considérable. L'indice MICEX (indice boursier de la bourse de Moscou, la Moscow Interbank Currency Exchange) a atteint son plus haut niveau de l’histoire des séances de la bourse.

De nouveau, les investisseurs suivent avec intérêts l’évolution des cotations des sociétés russes.

Concernant les pays émergents, la tendance reste dans l’ensemble négative pour ces Etats: les investisseurs retirent leurs capitaux dans l’attente d’une éventuelle augmentation du taux directeur de la Réserve fédérale des Etats-Unis (FED).

Selon plusieurs grandes banques mondiales, les actifs russes seront particulièrement attrayants pour les investisseurs étrangers en 2017.

La banque Morgan Stanley a dressé son scénario de développement de l’économie russe après avoir analysé les coûts et avantages de l’éventuelle levée des sanctions. Selon les analystes, dans un avenir proche, l’afflux de capitaux vers la Russie augmentera, alors que le rouble russe continuera à renforcer ses positions.

Même son de cloche du côté de la banque HSBC, qui évalue favorablement les perspectives de développement de la Russie. Il est à noter que les experts de cette banque ne considèrent pas la levée des sanctions comme un facteur déterminant de la croissance.

Eduard Steiner mentionne les entreprises russes X5 Retail Group, Rosneft, Sberbank (la plus grande banque d'Europe orientale), Tinkoff Bank parmi les principaux bénéficiaires de la croissance des investissements.

