Boris Johnson a-t-il peur de dialoguer avec la Russie?

La rédactrice en chef de la chaîne de télévision RT et de Sputnik Margarita Simonian s'est déclarée étonnée par la vive réaction récemment exprimée par le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson. La raison de sa colère? L'invitation de Margarita Simonian et de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova à prendre part à une rencontre au parlement britannique organisée par des députés du Parti conservateur.

© Sputnik. Sergey Pyatakov Boris Johnson pique une colère: Zakharova annonce un concours de caricatures

Récemment, le journal Daily Mail a rapporté que Boris Johnson avait « piqué une colère » en raison de l'invitation de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova à une réception à la Chambre des communes. L'évènement devait avoir lieu dimanche dernier, mais a été ensuite reporté.

Margarita Simonian a décidé de commenter la situation et a parlé des objectifs de la rencontre proposée par le député du Parti conservateur Daniel Kawczynski, connu pour ses appels à refuser la politique de diabolisation de la Russie.

La réception consacrée au « soft power » (force douce, techniques non coercitives appliquées par les pays pour atteindre leurs objectifs, ndlr) dans les relations internationales et ses avantages devait se tenir au Terrace Pavilion (lieu de réunion du parlement britannique).

« L'initiative de la rencontre appartient à un député sur qui on a déversé un seau de saletés incroyables. Voilà quelle était l'idée: si vous voulez diaboliser la Russie, faites-le! Vous avez le droit à la liberté d'expression et ainsi de suite. Parlons-nous cependant les uns aux autres, parlons face à face. Nous allons venir chez vous, vous nous poserez vos questions, nous y répondrons. Quelque chose vous dérange, quelque chose nous dérange. Nous en parlerons. Nous vous raconterons quelque chose. Peut-être arriverons-nous à mieux nous comprendre? Car il est possible de se comprendre seulement par le dialogue. Tels étaient le message des initiateurs et notre message de retour », a expliqué Margarita Simonian sur la chaîne de télévision Rossiya 24.

Et de souligner que les auteurs de l'initiative n'avaient pas pour objectif d'exacerber la confrontation entre les deux pays. Il ne s'agissait que d'un échange d'opinions.

« Communiquer nos inquiétudes, nos malheurs, nos aspirations, nos espérances et mieux se comprendre, c'était ça, le but. Boris Johnson a un autre avis. Boris Johnson pense probablement que nous amènerons du poisson et que nous nous mettrons à répandre de la propagande russe », a-t-elle ironisé.

La rédactrice en chef a en outre précisé que la rencontre avait été reportée en raison de l'agenda trop chargé de Maria Zakharova.

© Sputnik. Ekaterina Chesnokova Margarita Simonian se rendra au Royaume-Uni afin de transmettre la position de la Russie

De son côté, Daniel Kawczynski a indiqué que la décision de reporter l'évènement avait été prise et rendue publique quinze jours auparavant, alors que les journalistes de Daily Mail le présentaient comme une information récente.

« Quel est l'objectif de telles informations si ce n'est de semer la confusion? Nous devons coopérer avec la Russie malgré les désaccords sur certaines questions », a conclu M. Kawczynski dans les commentaires de l'article controversé.

