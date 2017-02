«Les médias allemands devraient prendre exemple sur RT et Sputnik»

© Sputnik. Alexander Demyanchuk Pression sur RT aux États-Unis: la Russie fournira une réponse symétrique

Willy Wimmer, ex-vice-président de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), se félicite de l’annulation du blocage des comptes bancaires de RT, qui représente selon lui un « signe de fin d’alerte ».

Comme il le déclare également dans une interview accordée à Sputnik : « C’est magnifique. Si les institutions financières britanniques n’ont pas recours à ce genre de mesures scandaleuses à l’égard de Russia Today, ceci améliorera la situation médiatique en Europe. Il ne s’agit là que d’une tentative du Royaume-Uni, la patrie du service audiovisuel national BBC, d’expulser une chaîne d’information russe mal-aimée et très efficace », a-t-il déclaré.

Il est bien possible que ce changement de cap soit dû à la rencontre entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre britannique Theresa May, qui a eu lieu vendredi dernier, a affirmé M. Wimmer.

« Les mesures adoptées contre RT doivent être considérées dans le contexte politique global comme un conflit, pour ne pas dire comme la préparation à une guerre avec la Fédération de Russie. Néanmoins, si le Royaume-Uni, le caniche le plus fidèle des États-Unis, envoie de tels signaux concernant RT, il s’agit à mon avis d’un événement politique extrêmement important. Alors que les coups de canon retentissent à la frontière russo-balte (…), le Royaume-Uni émet d’autres signaux laissant entendre que cela ne peut plus continuer », a-t-il souligné.

« Ceci est tout à l’honneur de RT, qui a relaté des faits conformes à la réalité, qui peuvent être vérifiés et qui donnent une image alternative de la réalité européenne, comparé à celle fournie par les chaînes publiques européennes ou par CNN », a indiqué Willy Wimmer.

L’ex-vice-président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE a ajouté que l’Europe occidentale actuelle manquait du pluralisme qui était auparavant propre à son paysage médiatique.

Depuis la guerre en ex-Yougoslavie, une guerre qui constituait une violation des normes du droit international, on a vu les médias mainstream dirigés par les Anglo-Saxons se transformer en armes. De ce fait, on peut dire que l’Otan et l’UE ont tout fait pour transformer leur presse en armes contre la Russie, a déclaré M. Wimmer.

Il a avoué souhaiter que les médias allemands prennent exemple sur RT : « Je souhaite que nos médias publics et non publics fassent preuve d’un journalisme de qualité comme le fait RT. L’attractivité de RT et de Sputnik est très importante notamment, car les gens disent : nous pouvons leur faire confiance et nous avons un large éventail d’opinions dans la société. Il est étonnant qu’un média russe présente et protège le pluralisme que nous, dans nos sociétés d’Europe occidentale avons promu à l’époque de la guerre froide », a conclu Willy Wimmer.

Lundi dernier, la banque britannique NatWest a pris la décision de ne finalement pas fermer les comptes de la chaîne de télévision RT au Royaume-Uni. Cette décision a été prise malgré une lettre adressée auparavant par NatWest à RT et indiquant que tous les comptes de la chaîne au Royaume-Uni étaient fermés et que la décision n’était pas sujette à révision.

Le Parlement européen a adopté le 23 novembre une résolution prévoyant des mesures destinées à limiter l’activité des médias russes en Europe. Le document affirme que la Russie promeut une propagande hostile contre l’Union européenne et nomme les principaux médias qui menacent, selon le Parlement européen, l’UE et ses partenaires de l’Europe de l’Est.

