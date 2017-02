«Chars civils»: la puissance des tracteurs russes reconnue dans le monde entier

L'Usine Kirovsky a une histoire intéressante. Son développement au XIXe siècle a commencé dans le domaine de la métallurgie. L'époque soviétique a marqué une nouvelle étape pour l'usine : en 1924, elle est devenue la première productrice de tracteurs pour l'industrie agroalimentaire de l'Union soviétique.

Aujourd'hui, grâce à leur puissance, les tracteurs Kirovets de l'Usine des tracteurs de Saint-Pétersbourg, qui fait partie de l'Usine Kirovsky, sont baptisés « chars civils ». Le développement continu de la production est l'un des facteurs décisifs garantissant la haute qualité des véhicules, largement appréciés en Russie, ainsi que dans beaucoup d'autres pays.

© capture d'écran: YouTube Le tracteur Kirovets K-744R4

« Nous avons comparé les Kirovets avec les tracteurs américains sur le terrain. Notre productivité les dépasse de 13 % et nous dépensons 10 % de moins de combustible. Et si nous regardons les dépenses pour le service technique et la réparation, on peut voir que cinq ans de l'exploitation intensive des véhicules étrangers coûtent l'équivalent d'un nouveau Kirovets », raconte le directeur de l'Usine des tracteurs de Saint-Pétersbourg Sergueï Serebryakov dans une interview accordée à Sputnik.

Aujourd'hui, les tracteurs Kirovets reviennent sur les terres agricoles des pays étrangers, notamment l'Australie, le Canada, la France et la Pologne. Le Kazakhstan représente ici une réussite particulière : 150 tracteurs y ont été vendus en 2016. Pour 2017, les ventes au Kazakhstan sont estimées à plus de 200 véhicules.

« L'intérêt à l'égard de nos tracteurs a considérablement augmenté en Tchéquie et en Slovaquie. Le distributeur officiel les a certifiés pour le marché local et a organisé plusieurs représentations. Ainsi, en 2016, nous avons envoyé 30 véhicules en Tchéquie. Pour l'année prochaine, nous envisageons le développement d'un réseau de services dans toutes les régions où nous sommes présents, le travail sur l'amélioration des qualités de consommation, l'élaboration de nouveaux modèles de véhicules », signale le directeur de l'usine.

© capture d'écran: YouTube Le tracteur Kirovets K-744R4

Avec la base de huit modifications de la série principale des tracteurs, l'usine ne cesse d'augmenter le nombre des véhicules produits et d'améliorer leurs caractéristiques techniques.

