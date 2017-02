Le 1er entretien Poutine-Trump «constructif et sans phobies»

Au cours de son premier entretien téléphonique avec Vladimir Poutine, le président américain Donald Trump a affiché une volonté de travailler avec Moscou sans phobies, a annoncé Gueorgui Borissenko, directeur du département Amérique du Nord au sein du ministère russe des Affaires étrangères.

Selon lui, l'entretien était bien rempli « en termes de nombre de sujets évoqués et, surtout, il s'est déroulé dans un climat chaleureux et constructif. »

« La partie américaine a fait montre de sa volonté de travailler ensemble dans un esprit constructif, sans phobies et dans l'intérêt réciproque », a dit le diplomate intervenant au cours d'une table ronde organisée par le Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe).

Il a ajouté que les contacts avec les membres de l'équipe Trump se caractérisaient par le même état d'esprit.

© AFP 2016 PAUL J. RICHARDS Entretien Trump-Poutine: «un pas important», selon la Maison Blanche

Pendant leur première conversation tenue samedi dernier, les présidents de Russie et des États-Unis ont annoncé leur volonté de travailler en commun afin de stabiliser et de développer les relations bilatérales sur une base constructive et mutuellement avantageuse, le tout sur un pied d'égalité.

Les deux chefs d'État ont convenu d'entretenir des contacts personnels réguliers et de charger les diplomates d'examiner la date et le lieu de leur future rencontre.



Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »