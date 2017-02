Moscou: l’Otan lutte contre des menaces «virtuelles» en mer Noire

Moscou estime qu'en intensifiant son activité en mer Noire, l'Otan lutte contre des menaces imaginaires, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova.

« En ce qui concerne l'activité de l'Otan, nos collègues occidentaux préfèrent s'occuper de menaces virtuelles et tout simplement inexistantes », a-t-elle signalé lors d'un point de presse jeudi.

« Si l'Alliance atlantique estime que la principale menace provient de la région de la mer Noire, il s'agit, à mon avis, d'une immense erreur. Tout un chacun sait où se développent actuellement les événements dramatiques majeurs, notamment la lutte contre le terrorisme international : inventer des menaces nouvelles inexistantes n'a pas de sens », a-t-elle souligné.

Les premiers exercices de l'année 2017 de l'Otan en mer Noire ont débuté mercredi 1er février, engageant 2 800 militaires de huit pays (Bulgarie, Roumanie, Grèce, Turquie, États-Unis, Canada, Espagne et Ukraine), ainsi que 16 navires de guerre et 10 avions.

Les exercices se déroulent dans la partie orientale de la mer Noire dans une zone d'environ 80 000 kilomètres carrés.

Dans leur cadre, « l'Otan mettra en œuvre les procédures standard de lutte contre les menaces aériennes, sous-marines et de surface ».

