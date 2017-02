Frappe russe accidentelle due à un défaut de coordination avec la Turquie

Le 9 février, au moins trois militaires turcs ont trouvé la mort et 11 autres ont été blessés dans une frappe russe accidentelle qui visait en fait des terroristes de Daech dans le nord de la Syrie.

Le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, a expliqué que la Russie avait effectué la frappe en tenant compte des coordonnées transmises par la partie turque, qui excluaient toute présence des soldats turcs dans le secteur.

« La situation est claire, malheureusement. Lors du bombardement contre les terroristes, nos militaires ont tenu compte des coordonnées transmises par nos partenaires turcs. Les militaires turcs ne devraient pas se trouver dans la zone de ces coordonnées. Voilà pourquoi ces frappes non intentionnelles ont eu lieu », selon le porte-parole de Vladimir Poutine.

M. Peskov a également précisé qu'il était important d'améliorer le mécanisme de coordination, car cela permettrait « d'éviter à l'avenir de telles frappes non intentionnelles qui peuvent causer des pertes humaines ».

Le vice-Premier ministre turc, Numan Kurtulmuş, a à son tour qualifié la frappe russe de « complètement involontaire » en ajoutant qu'il s'agissait probablement d'une erreur de coordination.

« C'est un incident complètement involontaire. Il est très important que Vladimir Poutine ait admis qu'il y avait eu un accident. La position que la partie russe a tenue suite à l'incident est particulièrement importante. De notre côté, nous sommes en train d'établir comment cela a pu se produire. Selon les données préliminaires, c'est une erreur de coordination », a dit M. Kurtulmuş à la chaîne de télévision NTV.

Après l'incident, Vladimir Poutine a exprimé ses profondes condoléances à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Le président a d'ailleurs souligné que la mort des militaires turcs était due à un manque de coordination quant aux coordonnées des cibles terroristes à frapper.

Moscou et Ankara envisagent de renforcer leur coopération contre Daech et concrètement d'effectuer en urgence des améliorations du mécanisme de coordination des actions conjointes dans le cadre de la lutte antiterroriste en Syrie, a-t-il ajouté.

La Russie et la Turquie entendent mener une enquête conjointe sur l'accident.

La ville syrienne d'Al-Bab et ses environs sont la cible depuis des semaines de raids aériens intensifs menés par les aviations turque, russe et syrienne.

Le 19 janvier, les avions russes et turcs ont mené une opération aérienne conjointe contre Daech à Al-Bab dans la province syrienne d'Alep. À l'issue de la mission, trois points de contrôle et de communication pris pour cible ont été détruits, a indiqué dans un communiqué le ministère russe de la Défense.

La Turquie a lancé l'opération « Bouclier de l'Euphrate » le 24 août 2016 contre les terroristes de Daech. Avec la participation de l'opposition syrienne, l'armée turque a pris le contrôle de la ville frontalière de Jarablous dans le nord de la Syrie et s'attaque à présent à la ville d'Al-Bab.

