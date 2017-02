Un Sibérien crée un quad à partir d’anciennes pièces (VIDEO)

Ivan Tchebotarev, qui habite la ville sibérienne de Novokouznetsk, est ingénieur électricien de profession.

Il se passionne pour les véhicules à moteur, passant tout son temps libre dans son garage. Son hobby est loin d'être ordinaire: il adore redonner vie aux anciens engins. Ivan a déjà créé plusieurs véhicules tout-terrain et un équipement spécial pour rouler sur la neige destiné à un scooter. Aujourd'hui, il relève un nouveau défi en assemblant d'anciennes pièces pour en faire un vrai quad!

« J'ai acheté à un particulier une Nissan March. Cette voiture a subi un grave accident et ne pouvait pas être réparée. Je l'ai acheté pour trois fois rien. J'ai donc pris son moteur, sa carcasse et ses fils. J'ai soudé le châssis moi-même et j'ai pu trouver des roues en les enlevant d'une ancienne jeep. Puis, j'ai acheté d'autres pièces via des petites annonces. Il m'a fallu trois mois pour monter ce quad. J'ai travaillé les soirs et les week-ends », raconte M. Tchebotarev.

Ce véhicule improvisé n'a coûté à son créateur que 100 000 roubles (environ 1 600 euros) ce qui est 15 fois moins qu'un quad aux caractéristiques équivalentes chez un concessionnaire (environ 24 000 EUR).

Le quatre-roues a reçu le nom de « Makarych ». Il franchit sans aucune difficulté des monticules de neige ainsi que d'autres obstacles.

Le véhicule pèse environ 450 kilos et ne consomme que huit litres d'essence.

Cet été, M. Tchebotarev a pour ambition de participer avec son « Makarych » au festival des véhicules motorisés « Poing de l'amitié » dans la section des « engins improvisés ».

