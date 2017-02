Bloomberg prévoit de la croissance pour l’économie russe en 2017

Une croissance du PIB russe de 1,1% aura lieu en 2017, et en 2018 ce chiffre s’élèvera à 1,5 %.

Cette prévision de l’agence de presse Bloomberg, spécialisée dans la finance, est basée sur un sondage réalisé parmi les experts du domaine économique. Selon les experts, cette hausse sera liée au marché des matières premières qui affiche une croissance. Le pétrole, dont le prix a pratiquement doublé en 2016, joue un rôle de premier plan.

La liste des principaux moteurs de la croissance contient également l’amélioration du climat d’investissement et la baisse des risques politiques pour les investisseurs étrangers.

Pour sa part, le ministère russe des Finances n’exclut pas que le PIB augmentera de 2 % en 2017.

Auparavant, Forbes s’était également montré optimiste quant au potentiel de l’économie russe.

« La Russie a réussi à survivre aux sanctions et l'année 2017 s’annonce prometteuse du côté du marché boursier local », a confié l’expert Kenneth Rapoza interrogé par ce magazine américain.

« Les constantes discussions des politiciens concernant la « méchante Russie » n'empêchent pas les investisseurs de se tourner vers le pays », a conclu l'auteur.

La croissance de la production industrielle, à 3,2 % en décembre 2016, est également un signal positif.

Les sanctions contre la Russie ont été introduites après le coup d’État ukrainien de 2014. Les pays Occidentaux ont accusé Moscou d’avoir occupé la Crimée, dont la population a voté massivement pour le rattachement à la Russie, et d’avoir soutenu la résistance dans le Donbass. Moscou a démenti ces allégations. La Russie a répondu à l’introduction de sanctions antirusses par ses propres sanctions contre les pays en question. Afin de faire face au régime de sanctions occidentales, le gouvernement russe a mis le cap sur le développement de son économie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».