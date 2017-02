Des chercheurs UK arrivent en Crimée pour encourager le tourisme archéologique

Une équipe de chercheurs du Royaume-Uni est arrivée en Crimée afin de discuter de la coopération dans le domaine du tourisme archéologique. La délégation a débarqué en Crimée, à Simféropol, a signalé à Sputnik le président du comité du parlement criméen pour le tourisme Alexeï Chernyak.

La délégation comprend des scientifiques de l'Université de Bristol et des collaborateurs d'un magazine historico-militaire.

Plus tôt dans la semaine, l'assistante du président du comité du parlement criméen pour le tourisme, Larissa Kasachenko, avait affirmé que des historiens et archéologues britanniques s'apprêtaient à se rendre en Crimée dans le cadre d'un projet archéologique conjoint sur les champs de bataille de la guerre de Crimée (1853-1856, la guerre a opposé l'empire russe à une coalition formée de l'empire ottoman, de la France, du Royaume-Uni et du royaume de Sardaigne). Selon elle, les archéologues vont mener des fouilles conjointes sur la péninsule. Le projet est prévu pour durer trois ans.

Rattachée à l'Ukraine par Nikita Khrouchtchev en 1954, la Crimée a regagné la Fédération de Russie suite à un referendum organisé au printemps 2014. Plus de 95 % des habitants de la péninsule ont voté pour ce rattachement.

