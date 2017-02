Quand un geyser éclate en plein hiver russe

L'intervention d'ouvriers dans le réseau d'approvisionnement en eau a provoqué un véritable geyser en pleine rue dans la ville russe de Rostov-sur-le-Don (sud).

« Aujourd'hui, une brigade du service d'urgence de la ville a été dépêchée sur les lieux. Ils ont commencé à creuser un trou, et un tuyau a éclaté. Le jet était si puissant qu'il a failli renverser leur excavatrice », a expliqué un témoin de l'incident.

Le jet d'eau a été bloqué. Un tracteur travaille sur place et des ouvriers retiennent l'eau du trou à l'aide de pompes.

​

Dans la rue, des dizaines de locaux qui s'étaient rassemblés afin de capturer l'événement sur photo et sur vidéo ont causé un embouteillage.

Des témoins sous le choc partagent entre eux leurs impressions et racontent à la blague que la ville a maintenant sa propre « source chaude ».

​

