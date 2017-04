Tillerson somme Moscou de faire un choix entre États-Unis et Syrie

Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson est arrivé à Moscou avec dans ses valises, un oukase au gouvernement russe. Selon lui, le Président russe doit opter soit pour les États-Unis, soit pour la Syrie, a annoncé Associated Press.

« Nous souhaitons adoucir les souffrances du peuple syrien. La Russie pourrait être une partie de cet avenir et jouer un rôle très important. Ou la Russie pourrait continuer à soutenir ce groupe, qui, comme nous le supposons, ne répond pas à ses intérêts à longue échéance », a-t-il souligné.

Moscou espère que les négociations avec le chef de la diplomatie américaine seront « productives », car cette rencontre revêt une importance non seulement pour les relations bilatérales, mais aussi pour «l'atmosphère générale qui règne dans le monde», indique le communiqué diffusé ce mardi par le ministère russe des Affaires étrangères.

