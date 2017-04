Selon les médias turcs, le kamikaze de Saint-Pétersbourg aurait été déporté par Ankara

Les médias turcs, citant des sources au sein des forces de l'ordre, ont annoncé qu'Akbarjon Djalilov, arrivé à Istanbul en 2015, avait été déporté en décembre 2016 après avoir violé la durée du séjour dans le pays. Selon eux, c'est le consulat général russe qui aurait préparé les papiers nécessaires pour son expulsion.

« Nous avons vu ces publications dans les médias et avons envoyé un appel aux organismes turcs à ce sujet. Les autorités du pays ne nous ont officiellement informé de rien, nous attendons leur explication officielle », a confié l'interlocuteur de Sputnik, représentant de la mission diplomatique russe en Turquie.

En outre, le diplomate russe n'a pas confirmé les informations selon lesquelles le consulat général de Russie en Turquie avait produit les papiers d'expulsion de Djalilov.

© REUTERS/ Grigory Dukor Attentat de Saint-Pétersbourg: le terroriste kamikaze a reçu ses instructions par internet

L'attentat perpétré le 3 avril dernier dans le métro de Saint-Pétersbourg, deuxième plus grande ville russe, a fait 14 morts et une cinquantaine de blessés. L'auteur présumé a été identifié comme Akbarjon Djalilov, 22 ans, a annoncé le Comité d'enquête.

Né au Kirghizstan, à l'âge de 16 ans Djalilov avait obtenu un passeport russe.

