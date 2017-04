Poutine rencontre Lavrov et Tillerson au Kremlin

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et Rex Tillerson, qui effectue sa première visite en Russie en qualité de secrétaire d'État américain, ont été reçus mercredi par le Président russe Vladimir Poutine, a déclaré à Sputnik le porte-parole du dirigeant russe Dmitri Peskov.

« Le Président russe Vladimir Poutine rencontre le secrétaire d'État Rex Tillerson et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov au Kremlin », a déclaré M. Peskov.

Avant de se rendre au Kremlin, Sergueï Lavrov et Rex Tillerson se sont entretenus pendant plus de quatre heures. Jusqu'au dernier moment, personne ne savait si Vladimir Poutine recevrait Rex Tillerson. Le porte-parole du dirigeant russe n'excluait toutefois pas cette possibilité.

« Si dans la journée, ils jugent nécessaire d'informer le chef de l'État au sujet du résultat de ces négociations, nous vous le signalerons », avait répondu Dmitri Peskov à une question des journalistes.

Pendant la rencontre de mercredi matin, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait insisté sur l'inadmissibilité de nouvelles frappes de Washington contre la Syrie avant de noter que Moscou souhaitait comprendre la position des Etats-Unis et les vraies intentions de l'administration américaines sur les dossiers clés.

