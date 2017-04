Président de la Crimée: le Forum économique de Yalta brise le blocus médiatique de l’Ouest

Environ 200 représentants de 50 pays de la planète se rendront en Crimée pour prendre part au troisième Forum économique international de Yalta, qui aura lieu du 20 au 22 avril. Le nombre total de participants dépassera 1 500 personnes.

« Le Forum est un événement d'une grande importance. Grâce à lui, beaucoup de diplomates étrangers, de journalistes et d'hommes d'affaires arrivent en Crimée, ce qui leur permet de se faire leur propre avis sur les processus de la péninsule », a déclaré Sergueï Aksenov, le Président de la République de Crimée.

© Sputnik. Andreï Iglov La Crimée appartient à la Russie sur des cartes du monde en Allemagne

D'après lui, en se rendant en Crimée, les habitants des pays européens commencent enfin à ouvrir les yeux et à comprendre réellement ce qui se passe dans cette région.

« C'est le but principal du Forum. En outre, cet événement provoque une forte croissance économique. Plusieurs entrepreneurs du monde entier viennent en Crimée, leur nombre est en progrès tous les ans. De plus, des représentants des compagnies internationales s'y rendent une fois le Forum terminé. Ainsi, après le Forum précédent, une trentaine d'entrepreneurs étrangers ont visité Yalta », a souligné Sergueï Aksenov.

Le Président de la Crimée a également commenté les tentatives des autorités ukrainiennes pour influencer les participants étrangers du Forum.

« Le gouvernement ainsi que les pouvoirs publics de l'Ukraine d'année en année essaient d'intimider les participants étrangers. Tous ceux qui souhaitent y participer sont menacés de sanctions, de poursuites pénales. Cette tactique ne réussit pas, sinon, nous observerions une autre dynamique », a expliqué M. Aksenov.

Et d'ajouter:

« Le troisième Forum doit être crucial, le blocus médiatique de l'Occident sera brisé ».

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »