Alerte intox: la Russie dément avoir livré 10 bombardiers à la Syrie

Le Service fédéral de coopération militaire et technique de la Russie a démenti l'information diffusée par certains médias selon laquelle la Russie aurait fourni dix bombardiers Su-24 à la Syrie en avril 2017.

« L'information sur la livraison d'avions Su-24 à la Syrie en avril 2017 ne correspond pas à la réalité », a déclaré Maria Vorobiova, porte-parole du Service.

Auparavant, le site d'information Arabian Aerospace a écrit que l'armée de l'air syrienne aurait reçu de la part de la Russie 10 bombardiers modernisés Su-24.

