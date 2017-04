Les revenus de Vladimir Poutine rendus publics

© Sputnik. Alexei Druzhinin 24 jours de la vie de Vladimir Poutine 24

148 200 euros (8,86 millions de roubles), tel est le montant approximatif gagné par le Président Vladimir Poutine au cours de l'année 2016. La déclaration des revenus et des biens du chef de l'État russe a été rendue publique sur le site Web officiel du Kremlin.

Vladimir Poutine a en outre déclaré posséder deux appartements - l'un de 77 m2 et l'autre de 153 m² —, un terrain de 1 500 m2, un garage et un endroit réservé au garage.

Parmi ses autres biens, le Président cite trois véhicules — une Lada Niva et deux Volga soviétiques — et une remorque Skif.

Au sein de l'administration présidentielle, les revenus les plus élevés ont été déclarés par Sergueï Kirienko. Le premier chef adjoint de l'administration a ainsi déclaré avoir gagné 85,48 millions de roubles (1,430 million d'euros environ). Dmitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, a déclaré pour sa part des gains de 12,8 millions de roubles en 2016 (214 200 euros environ).

Le Premier ministre Dmitri Medvedev a de son côté indiqué avoir gagné 8,58 millions de roubles (143 572 euros) au cours de l'année passée.

Les autres biens déclarés par le chef du gouvernement restent les mêmes qu'au cours de l'année précédente : deux véhicules, un terrain (loué pour une durée de 49 ans) et un appartement de 367,8 m2.

