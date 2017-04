Avez-vous déjà entendu parler des véhicules Sherp? Ils sont gros, lourds et tout-terrains. Il s'agit d'un engin russe impressionnant capable de franchir tout ce qui se met en travers de la route.

Une expédition en 4x4 Sherp a débuté vendredi à partir de la ville d'Arkhangelsk, dans le nord de la Russie. Elle envisage d'atteindre la ville de Petropavlovsk-Kamtchatski (Extrême-Orient) au début du mois de novembre. L'équipe, composée de huit personnes, couvrira environ 10 000 kilomètres dans les régions nordiques russes au volant de quatre véhicules Sherp.

Ces monstrueux 4x4 russes entament une expédition arctique de 10.000 km

Alors que l'expédition sera une épreuve difficile pour les aventuriers et les véhicules, son objectif principal consiste à prouver que le transport terrestre peut fournir des services d'urgence, ainsi que livrer des approvisionnements et médicaments dans des zones reculées l'Arctique, peu importe les conditions météorologiques.

Les membres de l'expédition observeront également la situation écologique dans les régions et mesureront les niveaux de pollution en cours de la route.

Le véhicule tout terrain russe Sherp a conquis Internet

2,50 mètres de large, 2,30 mètres de haut et 1,3 tonne à la pesée… le tout-terrain Sherp est capable de transporter jusqu'une tonne d'équipement. Il a une vitesse maximale de 45 kilomètres par heure sur terre et six kilomètres par heure dans l'eau. Sa caractéristique unique est une suspension circulante pneumatique avec des pneus extra-basse pression de 800 litres, qui sont tous interconnectés.

Ses quatre roues motrices font 1,60 mètre de diamètre et lui permettent de flotter sur l'eau. De plus, il évacue immédiatement tout liquide qui s'infiltrerait et la forme spéciale de ses pneus agit comme les pales d'une hélice pour le faire avancer en eaux profondes.

