Un voyage dans le temps avec la parade des tramways à Moscou

Ce samedi, Moscou a fêté par une grande parade des tramways le 118e anniversaire de ce moyen de transport le plus populaire après le métro.

#парадтрамваев2017#чистопрудныйбульвар Публикация от Анна Головенкина (@golovenkinaanna) Апр 15 2017 в 9:09 PDT

« Quelque 200 000 personnes ont assisté ce samedi à la parade des tramways… », a déclaré aux journalistes M. Mikhailov, directeur général de la société Mosgostrans.

Публикация от Сергей (@bocman_58) Апр 15 2017 в 10:51 PDT

Il a remercié les Moscovites et les hôtes de la capitale pour toute l'attention portée à la collection rétro de ce moyen de transport.

Публикация от Сергей (@bocman_58) Апр 15 2017 в 10:53 PDT

Un programme diversifié a été mis à la disposition des visiteurs. Ainsi, de nombreux musiciens se produisaient sur une scène improvisée tandis que des artistes en costumes d'époque donnaient des spectacles à côté des wagonnettes.

Une ambiance de fête a été créée auprès du public le plus jeune à l'aide d'animateurs et de spécialistes du maquillage. De nombreux concours adaptés à tous les âges et goûts ont également été organisés.

Tous les visiteurs ont pu prendre des photos et acheter des souvenirs thématiques.

🙈🙈🙈 #парадтрамваев #парадтрамваев2017 #трамвай #km_12118 Публикация от 🔥Victoria🔥 (@victoria_vilaverde) Апр 15 2017 в 11:17 PDT

