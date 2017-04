Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( NaN:NaN / NaNMb / ) La messe de Pâques dans la cathédrale du Christ-Sauveur

La date de Pâques change chaque année car elle est déterminée par le calendrier lunaire. Les chrétiens orthodoxes utilisent le calendrier julien, c'est pourquoi leur célébration de Pâques tombe souvent à une date différente de celle du calendrier de l'Église catholique romaine et des églises protestantes, qui suivent le calendrier grégorien. Cette année, la Pâques catholique coïncide avec la Pâques orthodoxe et tombe le 16 avril.

Traditionnellement, les célébrations démarrent le Samedi saint qui se termine par l'office de minuit, après lequel les chrétiens attendent à minuit, le moment solennel où commence la fête de Pâques.

