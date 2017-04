Vladimir Poutine adresse ses vœux de Pâques aux croyants

Le président russe Vladimir Poutine a offert ses vœux aux chrétiens et à tous les Russes à l'occasion de la fête de Pâques. Il a souligné que la célébration de cette fête, l'une des plus importantes pour les chrétiens et la principale pour les orthodoxes, contribuait à affirmer les valeurs spirituelles éternelles.

© Sputnik. Alexander Astafiev Une messe de Pâques

« La grande fête de Pâques revêt un sens moral particulier, elle porte en elle la lumière de la foi qui ne s'éteint pas, remplit les cœurs de joie, d'amour, d'aspiration au bien. Les célébrations pascales, qui sont organisées à travers le pays, nous retournent vers les traditions multiséculaires de nos ancêtres, contribuent à affirmer dans la société les valeurs spirituelles et les idéaux éternels », lit-on dans un message diffusé par le service de presse du Kremlin.

© Sputnik. Grigoriy Sysoev Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev avec sa femme lors de la messe de Pâques

Des centaines de milliers de chrétiens orthodoxes se sont réunis la nuit dernière dans les églises et cathédrales russes pour la messe de Pâques. Cette année, la fête de Pâques est célébrée le même jour par toutes les confessions chrétiennes, ce qui est un fait rare vu la différence des calendriers religieux observés par les diverses confessions chrétiennes.

​

