Comment les militaires russes en Syrie fêteront-ils Pâques?

La fête de Pâques est un événement particulièrement important pour les chrétiens orthodoxes. Les soldats russes se trouvant actuellement en Syrie se seront pas pour autant privés de l'occasion de célébrer le jour de la résurrection du Christ.

Христос Воскресе!!!! Мира, счастья, добра и Ангела Хранителя, дорогие мои друзья!!! #пасха Публикация от Алеся Карайван (@alesiakaraivan) Апр 16 2017 в 2:58 PDT

Trois mille koulitchs (gâteau traditionnel de Pâques typiques en Russie), bénis par le Patriarche de l'Église orthodoxe russe Cyrille, ont été livrés ce matin à la base aérienne de Hmeimim en Syrie.

« C'est le cadeau de tous les croyants qui se préoccupent de nos soldats. Quand ils ont appris où nous transportons des koulitchs, ils ont demandé de saluer des militaires russes et de leur transmettre les meilleurs vœux », a raconté Alexandre Sourovtsev, chef du département des soldats croyants des Forces armées russes.

Les militaires pourront aussi assister à des concerts traditionnels d'artistes russes, dédiés à la fête de Pâques.

