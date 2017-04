Miss Russie 2017 parle chinois!

Polina Popova, 21 ans, originaire d'Ekaterinbourg (Oural) a été élue Miss Russie 2017. Elle a été choisie parmi 50 jeunes femmes répondant à des critères stricts : elles devaient être âgées entre 18 et 23 ans et mesurer pas moins de 173 cm.

❤️❤️❤️ love is all around ❤️❤️❤️ #missrussia2017 #миссроссия2017 Публикация от Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) Апр 16 2017 в 12:07 PDT

La grande gagnante a obtenu une couronne en or blanc, ornée de diamants et de perles d'un coût d'un million de dollars, une carte bancaire avec une somme rondelette et une voiture. Sans oublier le droit de représenter la Russie aux concours de beauté Miss Monde et Miss Univers.

Comme ses deux dauphines, la miss a également obtenu un certificat qui lui permet de faire ses études dans n'importe quelle université du monde. Miss Russie a préféré faire ses études… en Russie.

Polina parle anglais et étudie le chinois. Elle aime jouer au tennis et cuisiner.

