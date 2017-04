En prévision de la CM 2018, Poutine veut mettre de l’ordre dans les tribunes

Le Président russe Vladimir Poutine a signé la loi fédérale durcissant la responsabilité administrative des supporteurs transgressant lourdement les normes de comportement lors des compétitions sportives. Le document ad hoc avait été préalablement approuvé par les deux chambres du parlement russe.

Les amendements à la législation en question multiplient par deux le montant de l'amende (670-840 euros environ contre 335-420 précédemment) pour transgression par des supporteurs fichés de l'interdiction de se rendre sur les lieux des compétions sportives officielles. La mesure alternative — détention pour une durée de 10 à 15 jours — reste en vigueur.

Parallèlement, la nouvelle loi prévoit une responsabilité administrative pour « violation flagrante des règles de comportement des spectateurs lors des compétitions sportives officielles » sous forme d'une amende d'un montant allant de 167 à 335 euros et d'une arrestation pour une durée allant jusqu'à 15 jours. En outre, les contrevenants se verront interdits d'assister aux compétitions sportives pour une période de 1 à 7 ans.

La « violation flagrante des règles » sous-entend la création d'une situation portant atteinte à la sécurité, la vie ou la santé des personnes se trouvant sur les lieux d'une compétition officielle ou des territoires adjacents ou une situation ayant conduit à l'annulation d'une compétition sportive.

Supporteurs étrangers

En ce qui concerne les supporteurs étrangers, pour transgression ces derniers encourent 15 jours d'emprisonnement et une expulsion du pays. Ceci étant dit cette dernière mesure peut être substituée par une amende d'un montant allant de 670 à 840 euros ou par l'interdiction administrative de se rendre à toute compétition sportive durant une période comprise entre 1 et 7 ans.

En outre, durant la tenue des compétitions sportives d'envergure internationale, les supporters étrangers fichés en Russie ou à l'étranger seront interdits d'entrée sur le territoire russe. Idem pour les supporteurs dans le cas où les parties responsables obtiennent des informations sur leurs intentions de commettre des actes illicites lors d'événements sportifs.

