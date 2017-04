Attentat de Saint-Pétersbourg: l'homme qui a formé le kamikaze arrêté

Le Service fédéral russe de sécurité (FSB) a arrêté un des auteurs présumés de l'attaque du métro de Saint-Pétersbourg survenu le 3 avril. Il s'agit d'un certain Abror Azimov, ressortissant d'Asie centrale âgé de 27 ans.

« Dans le cadre du procès initié suite à l'attentat du 3 avril dans le métro de la ville de Saint-Pétersbourg, un des auteurs présumés, le ressortissant d'Asie centrale Abror Akhralovic Azimov, né en 1990, qui avait formé le kamikaze Akbarjon Djalilov, a été interpellé dans le quartier Odintsovski, dans la région de Moscou », est-il dit dans le communiqué du FSB.

© Sputnik. Alexei Danichev Deux présumés recruteurs de terroristes arrêtés à Saint-Pétersbourg

L'homme a été transféré dans les bureaux du Comité d'enquête russe. Un pistolet a été saisi lors de l'interpellation.

Une explosion s'est produite le 3 avril dans l'après-midi dans le métro de Saint-Pétersbourg. La déflagration a retenti dans un train reliant les stations Sennaïa Plochtchad et Tekhnologuitcheski Institout. Une autre explosion a été évitée grâce à la détection d'un engin explosif artisanal. Selon le dernier bilan, 15 personnes ont trouvé la mort dans l'attaque, dont le terroriste.

Le Comité d'enquête russe a annoncé peu après avoir ouvert une enquête pour « acte terroriste ». Selon les données du Comité, le Kirghize Akbarjon Djalilov, 22 ans, serait l'organisateur de l'attaque.

