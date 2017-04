L’organisateur de l’attentat de St-Pétersbourg reconnaît sa culpabilité

Abror Azimov, arrêté hier dans la région de Moscou par les services spéciaux russes en lien avec l'attentat qui a fait 14 morts le 3 avril dans le métro de Saint-Pétersbourg, a reconnu ce mardi sa culpabilité, a annoncé devant les journalistes son avocat Armen Zadoïan.

Selon les enquêteurs, Abror Azimov « a formé le terroriste kamikaze Akbarjon Djalilov », l'auteur présumé qui a été tué dans l'attentat.

D'après le Comité d'enquête, Akbarjon Djalilov a actionné une bombe artisanale entre les stations Sennaïa Plochtchad et Tekhnologuitcheski Institout à Saint-Pétersbourg, après avoir déposé une seconde bombe dans une autre station du centre-ville, désamorcée à temps.

Abror Azimov a été arrêté par le FSB près d'un passage ferroviaire dans le district d'Odintsovo, région de Moscou. Depuis l'attentat de Saint-Pétersbourg du 3 avril, Azimov vivait dans la clandestinité, ne se rendait plus à son appartement de location et s'était débarrassé de ses téléphones portables. Les policiers savaient uniquement que, comme les deux autres complices présumés, Sadyk Ortikov et Chokhista Karimova, arrêtés pour terrorisme, il travaillait au café Lesnoe et vivait quelque part à proximité de l'établissement.

Lundi 17 avril Azimov, recherché depuis plusieurs jours, a acquis deux nouveaux portables et des cartes SIM. Il a révélé son emplacement en activant l'une d'elles.

Au moment de son interpellation, Azimov était en possession d'un pistolet Makarov chargé. A la question des agents du FSB de savoir s'il savait pourquoi il était arrêté, le suspect a répondu par l'affirmative.

D'après le FSB, Abror Azimov est l'un des organisateurs de l'attentat dans le métro de Saint-Pétersbourg.

